Covid | tutte le regioni a rischio basso

(Di venerdì 21 maggio 2021)lee Province autonome “hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1”. Sono dunque “classificate a”. Lo evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio dei datirelativi alla settimana dal 10 al 16 maggio. RICOVERI E INTENSIVE SOTTO SOGLIA CRITICA “Questa settimana nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica”, riporta ancora la bozza. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (19%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.056 (11 maggio) a 1.689 (18 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente ...

Advertising

amnestyitalia : ??ULTIM'ORA Il parlamento europeo ha appena votato a favore del #TripsWaiver. Il supporto per un vaccino accessibile… - Agenzia_Ansa : Oms, i vaccini anti Covid dono efficaci contro tutte le varianti #ANSA - TgLa7 : Covid: #Oms, i vaccini efficaci contro tutte le #varianti - sigma_tao : la divina commedia insegna ormai siete una civilta' matura per capire IL VIRUS COVID insegna il pianeta terra si tr… - lametino : Covid, tutte le Regioni classificate a rischio basso - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutte

L'emergenza- 19 ha sì rallentato il percorso di crescita dile ragazze e i ragazzi del settore giovanile, i quali però, nonostante qualche preoccupazione iniziale, sono tornati in ...... con 'un'accelerazione inle aree di business'. Rupert ha voluto anche omaggiare Alber Elbaz , scomparso in aprile in seguito alle complicanze da19: 'Alber era incredibilmente sensibile ...Economia - Cabina di regia anti-Covid, l'annuncio del Ministro Speranza: "tutta l'Italia in zona gialla da lunedì 24 maggio". Ordinanze, monitoraggio e rischio basso .... Continuiamo su questa strada ...Si tratta di un’iniziativa articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi ... anch’esso fortemente limitato dalla Pandemia Covid-19.