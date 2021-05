Covid: Salvini, ‘non lasciamo a Grecia e Spagna l’esclusiva del divertimento’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Non avere ancora una data di riapertura dei locali e delle discoteche, è un pregiudizio ideologico. Io preferisco 300 ragazzi in un posto controllato piuttosto che in una spiaggia senza regole e poi non lasciamo a Spagna e Grecia l’esclusiva del divertimento, altrimenti la gente scappa”. Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Non avere ancora una data di riapertura dei locali e delle discoteche, è un pregiudizio ideologico. Io preferisco 300 ragazzi in un posto controllato piuttosto che in una spiaggia senza regole e poi nondel divertimento, altrimenti la gente scappa”. Lo dice Matteoa Radio Radio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : VACCINO COVID, SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' IL LEADER DELLA LEGA: 'SPERO DI… - LegaSalvini : VACCINO COVID, #SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' - LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'non lasciamo a Grecia e Spagna l'esclusiva del divertimento'... - alestendardo : RT @antondepierro: Arrestato a #Foggia per corruzione e tentata concussione il sindaco dimissionario Franco Landella,della #Lega. Era quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Pier Luigi Bersani incensa Conte/ 'La tribuna vip lo fischiava anche quando segnava' Garavaglia: "Bonus vacanze anche per agenzie"/ "Col pass covid attiriamo stranieri" Pier Luigi ... Una battuta anche sull'atteggiamento della Lega: "Salvini non pensa di poter stare in questa situazione ...

Ossessione patrimoniale ...gli ottimi risultati non bisogna "abbandonare" i presidi anti - Covid, "dall'uso delle mascherine al distanziamento". Esattamente il contrario di quanto sostenuto solo qualche ora prima da Salvini, ...

Vaccino Covid, Salvini: "Ho 48 anni e aspetto il mio turno, non faccio come Scanzi" Adnkronos Covid: Salvini, 'non lasciamo a Grecia e Spagna l'esclusiva del divertimento' Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Non avere ancora una data di riapertura dei locali e delle discoteche, è un pregiudizio ideologico. Io preferisco 300 ragazzi in un posto controllato piuttosto che in una ...

Ossessione patrimoniale Letta vuole aumentare le tasse di successione per creare una "dote" ai giovani. Draghi lo stoppa: bisogna dare, non prendere. Ma lui insiste ...

Garavaglia: "Bonus vacanze anche per agenzie"/ "Col passattiriamo stranieri" Pier Luigi ... Una battuta anche sull'atteggiamento della Lega: "non pensa di poter stare in questa situazione ......gli ottimi risultati non bisogna "abbandonare" i presidi anti -, "dall'uso delle mascherine al distanziamento". Esattamente il contrario di quanto sostenuto solo qualche ora prima da, ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Non avere ancora una data di riapertura dei locali e delle discoteche, è un pregiudizio ideologico. Io preferisco 300 ragazzi in un posto controllato piuttosto che in una ...Letta vuole aumentare le tasse di successione per creare una "dote" ai giovani. Draghi lo stoppa: bisogna dare, non prendere. Ma lui insiste ...