Calciomercato Inter | asta con la Juve per Milenkovic I dettagli

L'Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi nel reparto difensivo. In estate può accendersi l'asta con la Juve per un giocatore L'Inter pensa al futuro e monitora la situazione sul mercato: i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensivo da regalare a Conte per la nuova stagione. Il nome sul taccuino nerazzurro è quello di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, che in estate vorrebbe cambiare aria. La viola chiede non meno di 25 milioni di euro e l'Inter in caso di necessità, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe pensare al centrale serbo. Sul giocatore è forte anche la Juventus e questo potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato nella finestra estiva della trattative. L'articolo proviene da Calcio News 24.

