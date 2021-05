Bitcoin traballa dopo le preoccupazioni “ambientali” di Elon Musk | le ipotesi per il futuro della criptovaluta

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilcontinua ad avere difficoltà in borsa ed il suo valore è quasi dimezzatole” di. A metà aprile ilha raggiunto il valore massimo storico in borsa facendo esultare i possessorie facendo immaginare a molti unpiù che roseo. In realtà a poco più di un mese di distanza da quel picco, lapiù conosciuta al mondo sta annaspando e si trova adesso ad un valore pari a 40.000 dollari. Un valore che la scorsa settimana è stato anche più basso durante quello che è stato ribattezzato “Black Wednesday”: giorno in cui in borsa è stato fatto segnare un -13,6% che ha portato il valore dela ...