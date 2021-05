ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti regola anche Bedene e vola in semifinale (Di venerdì 21 maggio 2021) Un ottimo Lorenzo Musetti conquista la semifinale del torneo ATP di Lione. Il tennista toscano ha sconfitto lo sloveno Aljaz Bedene, numero 55 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della seconda semifinale stagionale (terza della carriera) per il nativo di Carrara, che era gia approdato tra i migliori quattro ad Acapulco, quando venne sconfitto da Stefanos Tsitsipas. Una vittoria che proietta il toscano dentro alla Top-80 del ranking mondiale e precisamente al numero 76 della classifica. Prestazione sicuramente eccellente quella di Musetti, molto regolare al servizio (70% di punti vinti con la prima) e che ha sfruttato in risposta le numerose difficoltà dell’avversario con ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Un ottimoconquista ladel torneo ATP di. Il tennista toscano ha sconfitto lo sloveno Aljaz, numero 55 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della secondastagionale (terza della carriera) per il nativo di Carrara, che era gia approdato tra i migliori quattro ad Acapulco, quando venne sconfitto da Stefanos Tsitsipas. Una vittoria che proietta il toscano dentro alla Top-80 del ranking mondiale e precisamente al numero 76 della classifica. Prestazione sicuramente eccellente quella di, moltore al servizio (70% di punti vinti con la prima) e che ha sfruttato in risposta le numerose difficoltà dell’avversario con ...

