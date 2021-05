Vampire Academy prende il posto di The Vampire Diaries nella vita di Julie Plec, sarà lo stesso per i fan? (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi conosce Julie Plec sa bene che il suo più grande sogno era proprio quello di occuparsi e di dare forma a Vampire Academy una serie di romanzi d’amore paranormali per giovani adulti dell’autrice di bestseller internazionale Richelle Mead. La produttrice e sceneggiatrice non ha fatto mistero del suo amore per questi romanzi che ha conosciuto e iniziato a leggere nel 2000 ancora prima di The Vampire Diaries, ma per lei adesso è arrivato il momento di dare un volto alle sue fantasie. Peacock ha annunciato oggi un ordine diretto per una stagione da 10 episodi di Vampire Academy che vedrà Julie Plec nei panni di produttore esecutivo al fianco della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi conoscesa bene che il suo più grande sogno era proprio quello di occuparsi e di dare forma auna serie di romanzi d’amore paranormali per giovani adulti dell’autrice di bestseller internazionale Richelle Mead. La produttrice e sceneggiatrice non ha fatto mistero del suo amore per questi romanzi che ha conosciuto e iniziato a leggere nel 2000 ancora prima di The, ma per lei adesso è arrivato il momento di dare un volto alle suetasie. Peacock ha annunciato oggi un ordine diretto per una stagione da 10 episodi diche vedrànei panni di produttore esecutivo al fianco della ...

