Traffico Roma del 20-05-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 20 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto incidente sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo tra via Togliatti e lo svincolo di via Fiorentini in direzione della tangenziale est coda a partire dal raccordo anulare intenso ilsulla diramazionesud con code tra Torrenova e il raccordo versorallentamenti peranche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina Ardeatina trafficata la carreggiata esterna con code tra Tor Bella Monaca è l’uscita per la A24 intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it mele da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione ...