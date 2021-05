Sinner-Rinderknech in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Jannik Sinner oggi sfida Arthur Rinderknech al secondo turno dell‘Atp 250 di Lione. L’azzurro proviene da un’emozionante rimonta contro il russo Aslan Karatsev, vera e propria mina vagante della stagione. Ora c’è un avversario sulla carta più abbordabile, ma non per questo da sottovalutare, con in palio i quarti di finale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 20 maggio, come quinto incontro sul Centrale dalle ore 11.00 (dopo Thiem-Norrie). La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente e la piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con annessi ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Janniksfida Arthural secondo turno dell‘Atp 250 di. L’azzurro proviene da un’emozionante rimonta contro il russo Aslan Karatsev, vera e propria mina vagante della stagione. Ora c’è un avversario sulla carta più abbordabile, ma non per questo da sottovalutare, con in palio i quarti di finale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 20 maggio, come quinto incontro sul Centrale dalle ore 11.00 (dopo Thiem-Norrie). Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente e la piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con annessi ...

