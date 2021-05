Sampdoria | Vialli si commuove per il cori dei tifosi – VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) ? Gianlucaè a Genova per la presentazione del libro La Bella Stagione: la commozione dell’ex bomber blucerchiato per il coro deiAlle ore 18, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, interverranno gli ex calciatori dellache nel ’91 vinse il primo e unico Scudetto della sua storia, per presentare il libro La Bella Stagione. Presente anche Gianluca, acclamato da circa un centinaio di. L’ex numero nove si è poi commosso quando i supporters blucerchiati gli hanno dedicato un coro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sampdoria : ? | GOOOOOOOOOL! 2' - Blucerchiati subito in vantaggio. #Cerezo raccoglie un assist di #Vialli e batte il gialloro… - ZZiliani : A #Perez e #Agnelli piace la #Superlega. Ma il sospetto è che il calcio che ha consentito alla #Sampdoria di… - clubdoria46 : #FOTO e #VIDEO - #Sampdoria, tutto Gianluca #Vialli live - it_samp : #Sampdoria: i tifosi acclamano #Vialli e lui saluta. Tifosi impazziti - Apaixonado_Fut : Sampdoria Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini, Srecko Katanec, Fausto Pari, Pietro Vierchowod, Marco Lanna, Attilio L… -

... il primo e l'unico finora, vinto dalla. Era il 19 maggio 1991 quando al "Ferraris" planò un tricolore figlio del condottiero Vujadin Boskov e della coppia Mancini -, per un ......di fare un selfie in Piazza De Ferrari con la coppa dello scudetto conquistato dalla...occasione della presentazione a Palazzo Ducale del libro 'La Bella Stagione' scritto da Gianluca...interverranno gli ex calciatori della Sampdoria che nel ’91 vinse il primo e unico Scudetto della sua storia, per presentare il libro La Bella Stagione. Presente anche Gianluca Vialli, acclamato da ...“La presidenza della Sampdoria? Sono a Genova per presentare il libro ‘La bella stagione’, la guida è sempre la stessa”: così Gianluca Vialli ai microfoni di Primocanale nel ricordare il trentesimo ...