Roberto Angelini lascia Propaganda Live | «Ripongo la chitarra nella custodia | mi prendo una pausa»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il musicista, famoso per la sua partecipazione come chitarrista ae – in precedenza – per la hit dei primi Anni 2000 Gattomatto, ha annunciato che lascerà il programma di La7 per un po’. In un messaggio su Facebook ha fatto sapere che «riporrà la» e che si «prenderà una». Il passo indietro dal programma – impegnato spesso in reportage in difesa dei diritti civili e sul lavoro – è arrivato dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi relativo a una dipendente del suo ristorante, assunta in nero, che gli era valsa una multa di migliaia di euro.aveva denunciato il fatto in un altro post, scagliandosi contro la ragazza e definendola «incattivita dalla vita», salvo poi ...