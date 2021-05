Ricordi Donatella Raffai? Dopo il successo con “Chi l’ha visto” è sparita dalla tv | cosa fa oggi

Advertising

frankta : @donatellaesse @CucchiRiccardo Bravissima Donatella Scarnati ?? che bei ricordi i telecronisti e i giornalisti di un… - Dedalus12470353 : RT @erretti42: @Dedalus12470353 @VentagliP @Poesiaitalia @AnnamariaBosia @ElviraScognami1 @Elena81353537 @LenziEleonora Nostalgia... Par… - erretti42 : @Dedalus12470353 @VentagliP @Poesiaitalia @AnnamariaBosia @ElviraScognami1 @Elena81353537 @LenziEleonora Nostalgia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordi Donatella

CheDonna.it

Che nessuno siquesto capolavoro è, ad ogni modo, un crimine contro l'umanità: ora potete ... 9Moretti, 'La filovia' (1972) Nel 1972 Battiato scrisse per la Moretti, cantante e ...Nel parterre delle autorità presente anche la presidente della RegioneTesei la quale ha sostenuto come l'arrivo del giro in Umbria sia evento straordinario per la regione perché si tratta ...«Noi siamo la regione con più anziani in Italia. Siamo longevi... Così, prima di questa fascia, abbiamo dovuto immunizzare gli altri». Risponde così la presidente Donatella Tesei al quotidiano La Repu ..."L’Umbria conta su una ricchezza inestimabile dal punto di vista culturale e museale e così la Giornata internazionale dei musei deve essere un’occasione per ripensare, in chiave ‘post covid’, la gran ...