Ratchet & Clank: Rift Apart: un video ci parla dei pianeti e dell’esplorazione – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Sony e Insomniac hanno pubblicato un nuovo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart per mostrare i pianeti e il funzionamento dell’esplorazione.. Sony e Insomniac hanno pubblicato un nuovo trailer dell’attesissimo Ratchet & Clank: Rift Apart per mostrare i pianeti e il funzionamento dell’esplorazione. Gli eroi del gioco viaggeranno attraverso diversi pianeti, alcuni conosciuti, altri completamente nuovi. Grazie all’SSD di PS5 le transizioni tra i pianeti saranno praticamente immediate, come già visto in numerosi filmati. Preparatevi a partire per un tour di alcuni dei pianeti più incantevoli, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Sony e Insomniac hanno pubblicato un nuovo trailer diper mostrare ie il funzionamento.. Sony e Insomniac hanno pubblicato un nuovo trailer dell’attesissimoper mostrare ie il funzionamento. Gli eroi del gioco viaggeranno attraverso diversi, alcuni conosciuti, altri completamente nuovi. Grazie all’SSD di PS5 le transizioni tra isaranno praticamente immediate, come già visto in numerosi filmati. Preparatevi a partire per un tour di alcuni deipiù incantevoli, ...

Advertising

IGNitalia : Nel nuovo trailer di #RatchetandClankRiftApart vengono presentati i pianeti e le ambientazioni in cui gli eroi si a… - tech_gamingit : Il nuovo Trailer di Ratchet & Clank Rift Apart mostra i pianeti esplorabili - oOShinobi777Oo : Il nuovo Trailer di Ratchet & Clank Rift Apart mostra i pianeti esplorabili - GamingTalker : Ratchet & Clank Rift Apart, pianeti ed esplorazione nel nuovo trailer - PlayStationIT : Benvenuto nella seconda puntata del party di quasi-lancio di Zurkon Jr. ! Oggi, il tuo Zurkon preferito ti porta in… -