Questa bambina non è una vittima palestinese deceduta a Gaza (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che immortala una bambina castano che indossa un vestito verde e bianco. Lo scatto è accompagnato da questo commento: «Malak AL-Tanany 3 anni, il suo nome significa angelo. Malak è stata uccisa a Gaza dalle bombe israeliane. Malak è una dei tanti bambini che stanno pagando con il loro sangue una guerra infinita». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha riacceso la guerra storica tra i due schieramenti. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La foto oggetto della nostra verifica non mostra una bambina palestinese uccisa a Gaza a maggio 2021 dalle forze militari israeliane. Come ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che immortala unacastano che indossa un vestito verde e bianco. Lo scatto è accompagnato da questo commento: «Malak AL-Tanany 3 anni, il suo nome significa angelo. Malak è stata uccisa adalle bombe israeliane. Malak è una dei tanti bambini che stanno pagando con il loro sangue una guerra infinita». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha riacceso la guerra storica tra i due schieramenti. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La foto oggetto della nostra verifica non mostra unauccisa aa maggio 2021 dalle forze militari israeliane. Come ...

