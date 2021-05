Pomeriggio 5 momenti di grandissima tensione, Barbara D’Urso in grosse difficoltà e poi: «Ho detto vattene …» (Di giovedì 20 maggio 2021) Barbara D’Urso, al timone della sua trasmissione di fascia pomeridiana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico come accade da anni anche se, La vita in diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1 le dà parecchio filo da torcere. Qualche giorno fa, sui social era girata la notizia che il suo programma fosse a rischio di chiusura per i bassi ascolti e lei, in trasmissione aveva detto che le cose non stavano affatto così e che il suo programma gode di ottima salute. Barbara D’Urso e il momento di grosse difficoltà vissuto ieri. Barbara D’Urso, all’interno della sua trasmissione, Pomeriggio 5 si occupa di cronaca e ieri ha raccontato la storia di una signora ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021), al timone della sua trasmissione di fascia pomeridiana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico come accade da anni anche se, La vita in diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1 le dà parecchio filo da torcere. Qualche giorno fa, sui social era girata la notizia che il suo programma fosse a rischio di chiusura per i bassi ascolti e lei, in trasmissione avevache le cose non stavano affatto così e che il suo programma gode di ottima salute.e il momento divissuto ieri., all’interno della sua trasmissione,5 si occupa di cronaca e ieri ha raccontato la storia di una signora ...

zazoomblog : Pomeriggio 5 momenti di grandissima tensione Barbara D’Urso in grosse difficoltà e poi: «Ho detto vattene …» -… - Giovann63255627 : RT @EnzaRomano8: @ozgecangurel Buon pomeriggio meravigliosaaaaaa Özge e buona festa della commemorazione anche a te ?? Sai essere presente n… - vitadaMaestra_ : La cosa che amo in assoluto è ritagliarmi dei momenti con i miei figli,corriamo sempre tra lavoro e mille cose da f… - Carmen45819942 : RT @EnzaRomano8: @ozgecangurel Buon pomeriggio meravigliosaaaaaa Özge e buona festa della commemorazione anche a te ?? Sai essere presente n… - Alessan78660443 : @enzogoku69 @Gazzetta_it @MimmoMalfitano Buon pomeriggio amico mio queste sono persone che non vogliono bn al Napol… -