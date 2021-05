Pesca sostenibile in Toscana, un progetto per recuperare reti dismesse e riutilizzare gusci d’arsella (Di giovedì 20 maggio 2021) Isole ecologiche nel porto di Livorno per il recupero delle reti da Pesca dismesse. Non solo, uno studio per riutilizzare i gusci di arselle sia in agricoltura sia nella realizzazione di prodotti da reintrodurre in mare come reti, nasse, attrezzi da Pesca in alternativa a quelli fatti in plastica, piombo e terracotta. Sono le due azioni pilota in cui è impegnata la Regione Toscana nel progetto transnazionale PRi.S. Ma-MED finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione territoriale Italia-Francia Marittimo e che vede coinvolte la Regione Liguria, capofila, la Regione Sardegna, la Corsica e altri enti pubblici e istituti di ricerca. Obiettivo del progetto: innovare la governance e la gestione integrata nei ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) Isole ecologiche nel porto di Livorno per il recupero delleda. Non solo, uno studio perdi arselle sia in agricoltura sia nella realizzazione di prodotti da reintrodurre in mare come, nasse, attrezzi dain alternativa a quelli fatti in plastica, piombo e terracotta. Sono le due azioni pilota in cui è impegnata la Regioneneltransnazionale PRi.S. Ma-MED finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione territoriale Italia-Francia Marittimo e che vede coinvolte la Regione Liguria, capofila, la Regione Sardegna, la Corsica e altri enti pubblici e istituti di ricerca. Obiettivo del: innovare la governance e la gestione integrata nei ...

giancarlopacel1 : RT @SapxMarevivo: Sapevate che esistono diverse #tecnologie per lo sviluppo #sostenibile della vita sott’acqua? ?? Quali sono le soluzioni… - GiuliaCavalli97 : RT @SapxMarevivo: Sapevate che esistono diverse #tecnologie per lo sviluppo #sostenibile della vita sott’acqua? ?? Quali sono le soluzioni… - SapxMarevivo : Sapevate che esistono diverse #tecnologie per lo sviluppo #sostenibile della vita sott’acqua? ?? Quali sono le solu… - pesceinrete : #Pescasostenibile e #mareprotetto: il piano #europeo per il #futuro - infoitscienza : Pesca sostenibile e mare protetto: il piano europeo per il futuro -