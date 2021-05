PES 2021: il campionato Europeo UEFA EURO 2020 arriva coi Data Pack 6.0 e 7.0 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Konami ha annunciato che il campionato EUROpeo UEFA EURO 2020 arriverà in eFootball PES 2021 per PS4, Xbox One, PC e mobile coi Data Pack 6.0 e 7.0.. Konami ha annunciato i dettagli dei Data Pack 6.0 e 7.0 di eFootball PES 2021. Si tratta dell’aggiornamento che introdurrà il campionato EUROpeo UEFA EURO 2020 non solo su PS4, Xbox One, PC, ma anche su mobile. PES 2021, infatti, è il videogioco ufficiale del campionato EUROpeo UEFA EURO 2020. Per questo motivo Konami ha ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Konami ha annunciato che ilarriverà in eFootball PESper PS4, Xbox One, PC e mobile coi6.0 e 7.0.. Konami ha annunciato i dettagli dei6.0 e 7.0 di eFootball PES. Si tratta dell’aggiornamento che introdurrà ilnon solo su PS4, Xbox One, PC, ma anche su mobile. PES, infatti, è il videogioco ufficiale del. Per questo motivo Konami ha ...

