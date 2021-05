Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor (Video di quando viene a saperlo) (Di giovedì 20 maggio 2021) Ludovico Tersigni E’ ufficiale: Ludovico Tersigni sarà il conduttore di X Factor 2021, atteso a settembre su Sky e NOW. Il nome del sostituto di Alessandro Cattelan è il primo tassello del mosaico dell’edizione numero 15 del talent che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che – fanno sapere da Sky – si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la “Generazione Z”, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni, al suo esordio assoluto alla conduzione, ne è uno dei volti più rappresentativi. Ludovico Tersigni scopre di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 maggio 2021)E’ ufficiale:sarà ildi X2021, atteso a settembre su Sky e NOW. Il nome del sostituto di Alessandro Cattelan è il primo tassello del mosaico dell’edizione numero 15 del talent che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che – fanno sapere da Sky – si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la “Generazione Z”, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E, al suo esordio assoluto alla conduzione, ne è uno dei volti più rappresentativi.scopre di ...

