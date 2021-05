LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Sainz al comando con la Ferrari! Si ferma Charles Leclerc (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Hamilton si porta a soli 16 millesimi da Sainz, sempre a parità di gomme. 11.51 Avvio complesso per la Alpine: 15° Alonso, 16° Ocon. 11.50 Verstappen trova traffico, ma si migliora ed è terzo a 0.582 con gomme hard. 11.49 Antonio Giovinazzi è 17°, per ora fa meglio del compagno di squadra Raikkonen, 13°. 11.49 Verstappen lamenta qualche problema al motore della Red Bull. Al momento è 4° a 0.833 dalla vetta. 11.48 Bottas sale in seconda piazza a 0.344 da Sainz, ora a parità di gomme con la Ferrari (medie). 11.47 Si migliora Sainz. 1’13?388. Hamilton secondo a 0.722. 11.46 Ora gomme medie anche per le Mercedes di Hamilton e Bottas. Vedremo quale sarà la loro risposta a Sainz. 11.44 Già 10 giri effettuati da Carlos Sainz. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Hamilton si porta a soli 16 millesimi da, sempre a parità di gomme. 11.51 Avvio complesso per la Alpine: 15° Alonso, 16° Ocon. 11.50 Verstappen trova traffico, ma si migliora ed è terzo a 0.582 con gomme hard. 11.49 Antonio Giovinazzi è 17°, per ora fa meglio del compagno di squadra Raikkonen, 13°. 11.49 Verstappen lamenta qualche problema al motore della Red Bull. Al momento è 4° a 0.833 dalla vetta. 11.48 Bottas sale in seconda piazza a 0.344 da, ora a parità di gomme con la Ferrari (medie). 11.47 Si migliora. 1’13?388. Hamilton secondo a 0.722. 11.46 Ora gomme medie anche per le Mercedes di Hamilton e Bottas. Vedremo quale sarà la loro risposta a. 11.44 Già 10 giri effettuati da Carlos. Il ...

SkySport : RT @SkySportF1: ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ? - SkySportF1 : ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ?… - motorboxcom : È giovedì, siamo a Monaco ed è già tempo per le prime prove libere del weekend! Seguite #LIVE la #F1 insieme a noi:… - Salvuss : È giovedì, siamo a Monaco ed è già tempo per le prime prove libere del weekend! Seguite #LIVE la #F1 insieme a noi:… - MrCaruccio : GP di Monaco, LIVE Libere 1 -