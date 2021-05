Lies Of P è un oscuro souls-like che unisce Bloodborne ePinocchio!

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unsulle orme di From Software e in particolare di? "Originale". Questa l'abbiamo già sentita ovviamente ma il team di Round8 Studio sostenuto da NeoWiz vuole andare oltre questa banalità. Come? Affondando le radici del proprio nuovo progetto in un universo davvero particolare per un gioco di questo tipo.Of P è un action RPG che come detto strizza l'occhio a Darkma che lo fa con una storia ispirata a Pinocchio. Parlando del gameplay gli sviluppatori hanno confermato che alla base dell'esperienza ci sarà anche un sistema legato alle bugie davvero unico in cui ciò che facciamo e diciamo nei panni del personaggio principale ha degli effetti importanti sul gameplay. Il primo trailer che trovate qui di seguito è sostanzialmente il prologo ...