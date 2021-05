La Rai porta Fedez in tribunale? “Querela per diffamazione e danno d’immagine” (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo il clamore suscitato dalla vicenda del 1° maggio la Rai sarebbe pronta a portare Fedez in tribunale per diffamazione e danno d’immagine. Il grande clamore suscitato dalle accuse di Fedez contro la Rai (in merito al suo discorso al Concertone del 1° maggio) potrebbe finire in tribunale. Stando a quanto rivelato da Libero Quotidiano e da TVBlog, la Rai avrebbe inviato una denuncia tramite i suoi legali per diffamazione e danno d’immagine a cui dovrà rispondere il marito di Chiara Ferragni. Intanto Fedez – che ha postato sui social il video della telefonata intercorsa tra lui, gli organizzatori del Concertone e la vicedirettrice Rai (Ilaria Capitani) – ha chiesto a sua volta di ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo il clamore suscitato dalla vicenda del 1° maggio la Rai sarebbe pronta areinper. Il grande clamore suscitato dalle accuse dicontro la Rai (in merito al suo discorso al Concertone del 1° maggio) potrebbe finire in. Stando a quanto rivelato da Libero Quotidiano e da TVBlog, la Rai avrebbe inviato una denuncia tramite i suoi legali pera cui dovrà rispondere il marito di Chiara Ferragni. Intanto– che ha postato sui social il video della telefonata intercorsa tra lui, gli organizzatori del Concertone e la vicedirettrice Rai (Ilaria Capitani) – ha chiesto a sua volta di ...

