“Israele difende se stesso e la civiltà”. Appello di settanta intellettuali francesi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 maggio 2021) “si è completamente disimpegnato da Gaza nel 2005, ma da giorni sta affrontando un’altra offensiva senza precedenti: Hamas sta sparando migliaia di razzi e missili mortali contro la popolazione israeliana. Hamas non mira alla creazione di uno stato palestinese, ma alla distruzione dello stato ebraico”. Nell’di 76sul Figaro ci sono politici come l’ex premier socialista Manuel Valls, saggisti come Pascal Bruckner, giornalisti come Philippe Val (l’ex direttore di Charlie Hebdo sotto scorta per aver ricevuto minacce di morte), la storica della dhimmitudine Bat Ye’or e la filosofa Elisabeth de Fontenay. È l’unicodel genere in Europa. “Di fronte a questa aggressione, la maggior parte della copertura mediatica è surreale”. Attaccano giornali e ...