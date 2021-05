Israele approva il cessate il fuoco a Gaza

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH l Israele approva il cessate fuoco a Gaza - rtl1025 : +++?? #Israele approva cessate fuoco a #Gaza +++ - repubblica : ?? Israele approva il coprifuoco a Gaza; la tregua dalle 2 di notte locali - Alessan32267656 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH l Israele approva il cessate fuoco a Gaza - 34_liss : RT @rtl1025: +++?? #Israele approva cessate fuoco a #Gaza +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Israele approva

Hamas ha confermato che il cessate il fuoco cone' "simultaneo e reciproco" ed entra in vigore dalle 2 del mattino di domani .Il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato il cessate il fuoco unilaterale. Lo riferiscono i media israelianiTEL AVIV - Il gabinetto di sicurezza israeliano riunito sotto la presidenza di Benyamin Netanyahu ha approvato il cessate il fuoco con Gaza. Lo riportano vari media israeliani aggiungendo che non è an ...Hamas ha confermato che la tregua con Israele è' "simultanea e reciproca" ed entra in vigore dalle 2 del mattino di domani ...