Incentivi auto 2021 | come funzionano e quali restano

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 maggio 2021), ce ne sono diversi e sono di importo differente: dipende tutto da eventuali rottamazioni e da quanto è inquinante l’che si decide di acquistare. Alcuni di questi, però, sono già andati esauriti: soltanto la scorsa settimana, per esempio, il Ministero dello Sviluppo economico ha attivato nuovidestinati alle vetture con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 135 g/km, ma i 5 milioni sono esauriti in poche ore. Non solo. Nei tre mesi da gennaio a marzo si sono pressoché esauriti i 250 milioni diprevisti per il, per sostituire le vecchiecon nuovi modelli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2. Per leda 0 e 135 g/km di CO2 sono rimasti solo 500 euro. ...