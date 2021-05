Il bis di Mattarella è fondamentale | proprio come quello di Napolitano

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 maggio 2021) Giorgioaveva fatto fare gli scatoloni. Molti osservatori, all’epoca, dicevano che fosse tutta una scena, che il Presidente in realtà non desiderava altro che un bis al Colle. Il solito cinismo dei giornalisti. Un cinismo alimentato, beninteso, da tanti precedenti illustri. Di ex capi dello Stato – da Giuseppe Saragat a Sandro Pertini ma forse si deve risalire a Giovanni Gronchi – che non avrebbero certo risposto «preferirei di no»,Bartleby lo scrivano a un Parlamento che gli avesse chiesto di continuare. Manon voleva il bis, anzi lo vedeva con un certo orrore. Lo disse chiaramente fin dall’anno precedente: «Vedrei con piacere una donna al posto mio», disse nel marzo 2012. Corsi e ricorsi. Se ne parla anche adesso, di una donna (Marta Cartabia), e con maggiore realismo. Non voleva il bis, ...