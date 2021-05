HP OMEN | le novità della primavera 2021 | notebook | monitor e brand Victus per i gamer – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una panoramica delleHPper ladell’anno, tutte dedicate ai videogiocatori: dai16 e 17 a unai prodotti del. Per ladelHP ha annunciato diverse, completamente dedicate ai giocatori. Il pezzo forte sono i nuovi laptop da gioco HP, ovviamente equipaggiati con processori Intel 11 gen, e un nuovoad alto refresh, ma c’è spazio anche per il software Oasis, per un’evoluzione dell’Gaming Hub e per un nuovoderivato, chiamato, che punta a garantire tutto il necessario per un videogiocatore, ma … Speciali giochiRead ...