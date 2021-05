Giro d’Italia 2021, ancora fuga vincente a Bagno di Romagna: colpaccio Vendrame, Nibali scuote il gruppo (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia torna ad alzare le braccia sul traguardo del Giro e lo fa grazie ad Andrea Vendrame, vincitore della dodicesima tappa da Siena a Bagno di Romagna. Per la sesta volta dall’inizio della Corsa Rosa ha quindi avuto successo la fuga di giornata, un dato forse non ottimale per lo spettacolo ma che potrebbe subire un’inversione di rotta nella seconda metà del Giro. Ad ogni modo il veneto della AG2R Citroen regala ai colori azzurri il primo successo in una tappa in linea dopo la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro inaugurale. LA PAGELLE DELLA TAPPA L’ORDINE DI ARRIVO LE CLASSIFICHE AGGIORNATE E proprio Ganna è stato protagonista indiscusso insieme a Salvatore Puccio e Gianni Moscon in testa al gruppo della maglia rosa Egan Bernal, anche oggi scortato dai tre ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia torna ad alzare le braccia sul traguardo dele lo fa grazie ad Andrea, vincitore della dodicesima tappa da Siena adi. Per la sesta volta dall’inizio della Corsa Rosa ha quindi avuto successo ladi giornata, un dato forse non ottimale per lo spettacolo ma che potrebbe subire un’inversione di rotta nella seconda metà del. Ad ogni modo il veneto della AG2R Citroen regala ai colori azzurri il primo successo in una tappa in linea dopo la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro inaugurale. LA PAGELLE DELLA TAPPA L’ORDINE DI ARRIVO LE CLASSIFICHE AGGIORNATE E proprio Ganna è stato protagonista indiscusso insieme a Salvatore Puccio e Gianni Moscon in testa aldella maglia rosa Egan Bernal, anche oggi scortato dai tre ...

