Gaza | medici e infermieri uccisi dai bombardamenti di Israele Ma le bombe uccidono anche i loro pazienti

(Di giovedì 20 maggio 2021): la guerra sta uccidendo molti. Ledue volte: chi è sotto e chi dovrebbe essere curato da chi è già morto. Iisraeliani ahanno raggiunto un livello di efficienza oltre ogni aspettativa, risultato di un mix di armi e di strategia militare mirata all’annientamento. Negli ultimi giorni si sono infatti intensificati gli attacchi, sopratutto notturni, dell’aviazione israeliana, con tonnellate disganciate sulle città della striscia. In questa pioggia di morte nessuno ha scampo: nè i militari, nè i cittadini. E fra di essi giunge la notizia che moltihanno già perso la vita (non ultimo Al-Aouf, medico luminare in prima linea nel ...

bombardano le case e le strade ma anche le spiagge e i luoghi del ritrovo per rendere la ... In questi giorni ci sono casi dipalestinesi che rischiano il posto per la loro origine. ...La testimonianza di Aymen al Djaroucha, capo progetto diSenza Frontiere (MSF) a. I combattimenti tra l'esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi, principalmente Hamas, sono scoppiati ancora una volta dopo settimane di tensioni a ...I fratelli, le sorelle e la madre della bambina sono morti. Il padre si è salvato: "Sentivo le sue urla, non riuscivo a raggiungerla" ...Gaza: la guerra sta uccidendo molti medici e infermieri. Le bombe uccidono due volte: chi è sotto e chi dovrebbe essere curato da chi è già morto. I bombardamenti israeliani a Gaza hanno raggiunto un ...