Fisco: Letta, 'per il Covid chiesto ai giovani un sacrificio, ora dobbiamo ridare' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - Quella di chi è giovane oggi è "una generazione che rischia di essere perduta. Ha beccato due crisi un decennio, una cosa mai accaduta in un secolo. Hanno preso di pieno petto la crisi del 2008-2011 e poi, con il Covid, abbiamo chiesto ai giovani un sacrificio per mettere in sicurezza la parte più fragile della popolazione. Oggi dobbiamo ridare ai giovani". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento a un evento su Facebook sul precariato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - Quella di chi è giovane oggi è "una generazione che rischia di essere perduta. Ha beccato due crisi un decennio, una cosa mai accaduta in un secolo. Hanno preso di pieno petto la crisi del 2008-2011 e poi, con il, abbiamoaiunper mettere in sicurezza la parte più fragile della popolazione. Oggiai". Lo ha detto Enriconel suo intervento a un evento su Facebook sul precariato.

