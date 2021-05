(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Una“di riforma generale e progressiva del” cheUno “offre al confronto al campo progressista e a governo e parlamento”. Queste le proposte in sintesi: “Occorre una riforma complessiva e organica del sistema fiscale italiano, non interventi a spezzatino, episodici, privi di coerenza d’insieme e razionalità”.Inoltre, “occorre un primo intervento a livello costituzionale. Si tratta di completare l’53, che già contiene il principio di ‘equità verticale’ (la progressività), con quello di ‘equità orizzontale’. Il prelievo deve cioè essere generale e uniforme e garantire reale parità di trattamento tra contribuenti”. “Occorre aggredire l’evasione fiscale di massa attraverso una terapia d’urto che porti almeno a dimezzarla nell’arco di pochi anni. Gli strumenti per ...

Advertising

zazoomblog : Fisco: Articolo Uno presenta sua proposta si chiama Progressiva - #Fisco: #Articolo #presenta #proposta - cdghietta : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… - carutig : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Articolo

Metro

Con riferimento, invece, alle istanze per il potenziamento dell'offerta cinematografica, nel decreto si legge (5) che le stesse devono riguardare tax credit di importo superiore a 300 euro ...Attesa e temuta, ma non così drammatica, la riduzione nel 2020 del numero delle compravendite di abitazioni nelle grandi città. Si tratta in ogni caso di un calo delle transazioni a due cifre rispetto ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Una proposta "di riforma generale e progressiva del fisco" che Articolo Uno "offre al confronto al campo progressista e a governo e parlamento". Queste le proposte in sinte ...La conferenza stampa sulle misure del decreto Sostegni bis sta per iniziare. Il premier Mario Draghi illustrerà le nuove misure per i lavoratori danneggiati, le imprese e il Fisco. Tutti gli aggiornam ...