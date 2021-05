F1, GP Monaco 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi giovedì 20 maggio si disputano le prove libere del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato. Inizia uno dei weekend più sentiti da parte dei piloti della massima categoria automobilistica, un evento di glamour e dal fascino indiscusso. Si parte come da tradizione il giovedì e non il venerdì, una tradizione che contraddistingue questo appuntamento rispetto a tutti gli altri della stagione. Si torna in pista a due settimane di distanza dalla prova di Barcellona. Ad aprire le danze saranno due turni da 60 minuti ciascuno, durante i quali si potrà effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gara, oltre a migliorare il feeling con una pista iconica per la massima categoria automobilistica. Le Mercedes sono come ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi giovedì 20 maggio si disputano ledel GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato. Inizia uno dei weekend più sentiti da parte dei piloti della massima categoria automobilistica, un evento di glamour e dal fascino indiscusso. Si parteda tradizione il giovedì e non il venerdì, una tradizione che contraddistingue questo appuntamento rispetto a tutti gli altri della stagione. Si torna in pista a due settimane di distanza dalla prova di Barcellona. Ad aprire le danze saranno due turni da 60 minuti ciascuno, durante i quali si potrà effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gara, oltre a migliorare il feeling con una pista iconica per la massima categoria automobilistica. Le Mercedes sono...

