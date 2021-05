Esagerazione climatiche a non finire | freddo nel cuore dell’Estate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esagerazione climatiche

Meteo Giornale

... nel mondo del varietà dove è ammesso il cinismo, la presa in giro, l'iperbole, l'. La ... Le differenze nel nostro Paese esistono, geografiche ema soprattutto storiche ; e queste ...Questo avvio di primavera è caratterizzato dall' alternarsi di fasiestreme e in questo caso non è affatto un'. Siamo reduci dal caldo anomalo, con temperature persino estive e numerosi record stabiliti soprattutto su molte nazioni dell'Europa ...Le immagini satellitari fornite dalla NASA parlano da sole: quasi l’85% del Messico sta affrontando condizioni di siccità dallo scorso 15 ...