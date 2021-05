È morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano che scriveva a Messina Denaro per conto dei servizi segreti (Di giovedì 20 maggio 2021) Addio all’uomo dei misteri che intratteneva una corrispondenza con Matteo Messina Denaro per conto dei servizi segreti. È morto a 79 anni Antonino Vaccarino, 76 anni, ex sindaco di Castelvetrano, in provincia di Trapani. È deceduto per arresto cardiaco nel reparto Covid dell’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito dal carcere per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. Qualche settimana fa la Corte d’Appello di Palermo, su richiesta degli avvocati difensori, aveva disposto gli arresti domiciliari. Ma l’uomo, viste le precarie condizioni di salute e il Covid, non ha potuto raggiungere casa a Castelvetrano. Politico dei misteri, coinvolto in affari di mafia, massoneria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Addio all’uomo dei misteri che intratteneva una corrispondenza con Matteoperdei. Èa 79 anni Antonino, 76 anni, exdi, in provincia di Trapani. È deceduto per arresto cardiaco nel reparto Covid dell’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito dal carcere per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. Qualche settimana fa la Corte d’Appello di Palermo, su richiesta degli avvocati difensori, aveva disposto gli arresti domiciliari. Ma l’uomo, viste le precarie condizioni di salute e il Covid, non ha potuto raggiungere casa a. Politico dei misteri, coinvolto in affari di mafia, massoneria, ...

Advertising

fattoquotidiano : È morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano che scriveva a Messina Denaro per conto dei servizi segreti - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: È morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano che scriveva a Messina Denaro per conto dei servizi segreti htt… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: È morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano che scriveva a Messina Denaro per conto dei servizi segreti htt… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: È morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano che scriveva a Messina Denaro per conto dei servizi segreti htt… - PasqualeCacace5 : RT @fattoquotidiano: È morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano che scriveva a Messina Denaro per conto dei servizi segreti htt… -