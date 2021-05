E’ morta Emilia Cestelli, moglie di Nando e cognata di Rita Dalla Chiesa (Di giovedì 20 maggio 2021) Emilia Cestelli è morta a Milano. L’annuncio della scomparsa della donna è stata data da Nando Dalla Chiesa. MILANO – E’ morta a Milano Emilia Cestelli, moglie di Nando Dalla Chiesa e, soprattutto, cognata di Rita. L’annuncio è stato dato proprio dallo stesso scrittore sui social. L’ultimo saluto è in programma per venerdì 21 maggio alle ore 11 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La funzione si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Il ricordo di Rita Dalla Chiesa Immediato il ricordo sui social della cognata Rita ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)a Milano. L’annuncio della scomparsa della donna è stata data da. MILANO – E’a Milanodie, soprattutto,di. L’annuncio è stato dato proprio dallo stesso scrittore sui social. L’ultimo saluto è in programma per venerdì 21 maggio alle ore 11 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La funzione si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Il ricordo diImmediato il ricordo sui social della...

