Draghi al Quirinale? Salvini frena: “Irrispettoso mettere scadenze al premier” (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag – Mario Draghi al Quirinale? Ora anche la Lega frena: “Irrispettoso mettere scadenze al premier“, dice Matteo Salvini. Alla fine, il successore di Sergio Mattarella – che da buon democristiano dice che è anziano e che vuole riposarsi – potrebbe essere proprio Sergio Mattarella, visto che Draghi è stato messo a Palazzo Chigi per gestire il Recovery fund e le riforme imposte da Bruxelles in cambio dei miliardi. Salvini: “Irrispettoso mettere scadenze a Draghi” “Siamo qui per risolvere i problemi degli italiani, senza scadenze. Mi sembra Irrispettoso mettere scadenze a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag – Marioal? Ora anche la Lega: “al“, dice Matteo. Alla fine, il successore di Sergio Mattarella – che da buon democristiano dice che è anziano e che vuole riposarsi – potrebbe essere proprio Sergio Mattarella, visto cheè stato messo a Palazzo Chigi per gestire il Recovery fund e le riforme imposte da Bruxelles in cambio dei miliardi.: “” “Siamo qui per risolvere i problemi degli italiani, senza. Mi sembraa ...

Advertising

fattoquotidiano : Tre no per un bis. È stato ieri, infatti, che il capo dello Stato ha negato per la terza volta la possibilità di un… - ilriformista : Il Capo dello Stato aveva alzato la voce ricordando ai partiti che non è il momento dei litigi. Ieri ha quindi chie… - ilriformista : Per motivi nobili e meno nobili tutti lavorano perché il presidente della Repubblica #Mattarella resti al suo posto… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Dopo Mattarella pare che ci sarà Draghi al Quirinale, anche se vi è più di un personaggio che scalpita: Prodi, Veltron… - Controleuro1 : Mario Draghi, Renato Brunetta a Minzolini: 'Se non viene eletto al Quirinale, Italia in bancarotta il giorno dopo'… -