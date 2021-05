Dl sostegni: intervento complessivo da 700 milioni per rilanciare lo sport (2) (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) – Il Governo ha poi approvato l’erogazione, attraverso la società sport e Salute Spa di 220milioni di euro che saranno destinati alle indennità per i collaboratori sportivi, confermando le quote di contributo per fasce di reddito. Ai collaboratori che nel 2019 hanno dichiarato allo Stato un reddito derivante dal rapporto di collaborazione con le realtà sportive superiore a 10mila euro, sarà confermata la quota di 1200 euro mensile; coloro i quali hanno dichiarato un reddito tra i 4mila ed i 10mila euro, la somma sarà di 800euro mensili, mentre chi ha dichiarato un reddito derivante dalle collaborazioni sportive inferiori ai 4mila euro annui, il bonus sarà di 400euro mensile. A ciò, si aggiungono poi oltre 50 milioni di euro previsti dal ‘Fondo rilancio del sistema ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) – Il Governo ha poi approvato l’erogazione, attraverso la societàe Salute Spa di 220di euro che saranno destinati alle indennità per i collaboratoriivi, confermando le quote di contributo per fasce di reddito. Ai collaboratori che nel 2019 hanno dichiarato allo Stato un reddito derivante dal rapporto di collaborazione con le realtàive superiore a 10mila euro, sarà confermata la quota di 1200 euro mensile; coloro i quali hanno dichiarato un reddito tra i 4mila ed i 10mila euro, la somma sarà di 800euro mensili, mentre chi ha dichiarato un reddito derivante dalle collaborazioniive inferiori ai 4mila euro annui, il bonus sarà di 400euro mensile. A ciò, si aggiungono poi oltre 50di euro previsti dal ‘Fondo rilancio del sistema ...

Ultime Notizie dalla rete : sostegni intervento Dl sostegni: intervento complessivo da 700 milioni per rilanciare lo sport Con l'approvazione del Decreto Legge 'Sostegni Bis' da parte del Consiglio dei Ministri, prende corpo un intervento complessivo di circa 700 milioni di euro destinato allo sport per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio. ...

Dl sostegni: Vezzali, 'conferma attenzione allo sport del Governo Draghi' ... si aggiunge oggi un intervento economico particolarmente incisivo. Le Asd e le Ssd che erano ...destinati allo sport per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio previsti del Dl 'sostegni ...

Dl sostegni: intervento complessivo da 700 milioni per rilanciare lo sport (2) Metro M&A banche, Draghi non dà più soldi. Decreto Sostegni bis: niente tesoretto più ricco a UniCredit per Mps Draghi non elargisce così un premio più alto a UniCredit per risolvere la patata bollente di stato Mps ed eventualmente per arricchire il sentiero delle fusioni anche con una acquisizione di Banco BPM ...

"Terremoto in Emilia, ricostruzione finita al 90%" BOLOGNA. «Stiamo completando la ricostruzione del secondo terremoto più disastroso per danni della storia d’Italia, con quasi 14 miliardi di conto. È secondo solo a quello dell’Irpinia ed è stato defi ...

