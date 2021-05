(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Lafederale dellastando per accertare presunte alterazioni suispese nel settore arbitrale. Lo apprende l'Adnkronos. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali è attesa a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, lasi è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia tutti i livelli.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Procura Figc indaga sui rimborsi spesa degli arbitri... - 1926_cri : RT @MarcoGiordano6: Dovrebbe esser il motivo per il quale diversi arbitri del campionato di Serie A sono fermi da tempo. Potrebbe esser un'… - MarcoGiordano6 : Dovrebbe esser il motivo per il quale diversi arbitri del campionato di Serie A sono fermi da tempo. Potrebbe esser… - RaiSport : ? La Procura #Figc indaga sui rimborsi spese degli #arbitri La conclusione del lavoro dei pm federali, cominciato… - sportface2016 : Presunte alterazioni sui rimborsi spese degli arbitri: la procura #Figc indaga -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Procura

Metro

Lafederale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, ...Lafederale della Fig c è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale . La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali - come apprende l'Ansa - ...Ci sono giornate in cui tutto riesce storto, nulla (o poco) funziona e ogni errore si paga, come successo all’Atletico Torino. E ...Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – La Procura federale della Figc sta indagando per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. Lo apprende l’Adnkronos. La conclusione del lavo ...