Basket | Fortitudo Bologna | via coach Luca Dalmonte

(Di giovedì 20 maggio 2021)non allenerà lanella prossima stagione. Lo fa sapere il club con una nota. E’ stato infatti “esercitato la clausola di uscita dal contratto di. Nell’aver preso questa decisione (indubbiamente sofferta),Pallacanestro ringrazia, nella maniera più sincera e calorosa, per il lavoro svolto sempre con profitto, passione e grande professionalita’ in questi mesi, augurandogli di poter ottenere le migliori fortune e nuovi, importanti successi nel prosieguo della sua carriera”. SportFace.

Advertising

horottoilvetro : Fortitudo Bologna, Repesa è il nuovo allenatore - Sport - Basket - - DaRonz82 : 'Fortitudo Pallacanestro comunica di aver esercitato la clausola di uscita dal contratto di coach Luca Dalmonte' #basket - BasketaBologna : Gary Schull, il barone americano È l'icona della #Fortitudo Bologna dove ha giocato dal 1968 per 5 stagioni. A lui… - jrbasket2015 : RT @DaRonz82: Ritorno imminente di Jasmin Repesa alla Fortitudo 15 anni dopo #basket #LBA - zazoomblog : Basket: si muove il mercato di Serie A. Cournooh-Cremona è rinnovo. Repesa-Fortitudo Bologna accordo vicino -… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Fortitudo

Sono molto contenta di tornare in Italia, Bologna èCity sono nella città giusta. Ilfemminile sta crescendo sempre più, spero si possano portare sempre più persone alle partite e ...Chi è Luis Scola, leggenda delmondiale Chi arriverà al posto di Bulleri, che paga l'... Reduce dal repentino esonero da parte dellaBologna, che la scorsa estate l'aveva strappato a ...Ha rivolto un pensiero l'ormai ex coach della Fortitudo Bologna Luca Dalmonte sull'escape - con scadenza oggi - esercitata dalla società sul contratto per la stagione ...Un lutto per tutto il basket italiano. È morto Guglielmo Roggiani, classe 1948, milanese, tecnico che ha legato il suo nome a società importanti come l'Olimpia Milano, la Fortitudo Bologna, Vicenza (n ...