ANSA - IL - PUNTO/COVID: in Sardegna calo dei casi e zero morti (Di giovedì 20 maggio 2021) In attesa di confermare la seconda settimana con gli indici tra i più bassi d'Italia, si registrano ancora numeri da zona bianca in Sardegna dove, ancora una volta nel giro di pochi giorni, non si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) In attesa di confermare la seconda settimana con gli indici tra i più bassi d'Italia, si registrano ancora numeri da zona bianca indove, ancora una volta nel giro di pochi giorni, non si ...

Advertising

AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: poche dosi, la Basilicata limita le vaccinazioni. L'annuncio di Bardi. Ieri nessun decesso. C… - francyungaro : RT @gdt62: #Ivrea si candida a “Capitale Italiana del Libro” via @Ansa_Piemonte Simbolo della candidatura la #Olivetti #Lettera22 , punto… - 1987Elmo : @repubblica Non è tanto questo il punto. Per riportare le notizie, ci sono le varie agenzie come ad esempio l'ANSA.… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Baggio si commuove ricordando il padre Florindo: (ANSA) - ROMA, 20 MAG - 'A un certo punto della m… - lucarallo : RT @gdt62: #Ivrea si candida a “Capitale Italiana del Libro” via @Ansa_Piemonte Simbolo della candidatura la #Olivetti #Lettera22 , punto… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA - IL - PUNTO/COVID: in Sardegna calo dei casi e zero morti In attesa di confermare la seconda settimana con gli indici tra i più bassi d'Italia, si registrano ancora numeri da zona bianca in Sardegna dove, ancora una volta nel giro di pochi giorni, non si ...

Alla guida in A11 con tablet sul volante per 'lavoro', multa La polizia oltre al verbale gli ha tolto un punto dalla patente.

ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna calo dei casi e zero morti - Cronaca ANSA Nuova Europa Covid: Speranza, avremo vinto solo quando tutti in salvo (ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Abbiamo ricevuto una lezione durissima dal Covid, abbiamo ancora le ferite sulla nostra pelle e dobbiamo imparare anche grazie a quella lezione a costruire il mondo, l'Italia ...

Sharon Stone, contraria a nuova versione Basic Instinct E lui 'No, no, non si vedrà'". Quando poi la Stone fu in grado di vedere un'anteprima del film, notò che le sue parti intime erano visibili: a quel punto prese a schiaffi il regista e lasciò la sala ...

In attesa di confermare la seconda settimana con gli indici tra i più bassi d'Italia, si registrano ancora numeri da zona bianca in Sardegna dove, ancora una volta nel giro di pochi giorni, non si ...La polizia oltre al verbale gli ha tolto undalla patente.(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Abbiamo ricevuto una lezione durissima dal Covid, abbiamo ancora le ferite sulla nostra pelle e dobbiamo imparare anche grazie a quella lezione a costruire il mondo, l'Italia ...E lui 'No, no, non si vedrà'". Quando poi la Stone fu in grado di vedere un'anteprima del film, notò che le sue parti intime erano visibili: a quel punto prese a schiaffi il regista e lasciò la sala ...