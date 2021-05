A processo i genitori e la sorella di Renzi (Di giovedì 20 maggio 2021) Il processo per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti è in programma a marzo 2022 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Il processo per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti è in programma a marzo 2022

Eventi 6: a processo genitori e sorella di Renzi I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e la sorella Matilde Renzi, vanno a processo per reati fiscali relativi alla conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl. Lo ha ...

