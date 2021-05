Windows 10X: Microsoft conferma che non sarà lanciato nel 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Microsoft, tramite un post su Windows Blog, ha confermato i recenti rumor riguardanti a Windows 10X: il sistema operativo non arriverà nel 2021. Microsoft non lancerà l’OS quest’anno Annuncio Dopo un anno di esplorazione e di conversazioni con i clienti, ci siamo resi conto che la tecnologia di Windows 10X poteva essere utile in più modi e servire più clienti di quanto avessimo inizialmente immaginato. Abbiamo concluso che la tecnologia 10X non dovrebbe essere confinata a un sottoinsieme di clienti. Alcune funzionalità verranno integrate in Windows 10 Il colosso di Redmond, invece di lanciare sul mercato Windows 10X nel 2021, ha deciso di integrare le migliori tecnologie di 10X in altre parti di ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 19 maggio 2021), tramite un post suBlog, hato i recenti rumor riguardanti a10X: il sistema operativo non arriverà nelnon lancerà l’OS quest’anno Annuncio Dopo un anno di esplorazione e di conversazioni con i clienti, ci siamo resi conto che la tecnologia di10X poteva essere utile in più modi e servire più clienti di quanto avessimo inizialmente immaginato. Abbiamo concluso che la tecnologia 10X non dovrebbe essere confinata a un sottoinsieme di clienti. Alcune funzionalità verranno integrate in10 Il colosso di Redmond, invece di lanciare sul mercato10X nel, ha deciso di integrare le migliori tecnologie di 10X in altre parti di ...

