Valeria Marini e il pianto disperato a Supervivientes per colpa di una torta (VIDEO)

Valeria Marini in lacrime e al centro di una nuova discussione a Supervivientes: questa volta è accusata di non aver diviso la torta di compleanno con il gruppo. Valeria Marini non trova pace a Supervivientes: la showgirl italiana è scoppiata in un pianto disperato quando è stata accusata dai naufraghi spagnoli di non aver diviso la torta di compleanno con loro e di mangiare di nascosto. Sarà che ha una grande esperienza in materia ma Valeria Marini è la concorrente ideale per un reality, lo stanno capendo anche gli spettatori spagnoli - che di settimana in settimana continuano a salvarla - a cui la nostra showgirl sta regalando una serie di scene trash che difficilmente passano ...

