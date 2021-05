Uomini e Donne: Massimiliano e Vanessa parteciperanno a Temptation Island? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono usciti da Uomini e Donne davvero da poco tempo, ma nonostante questo negli ultimi giorni si sono diffuse voci che li volevano in crisi. L'ex tronista ha smentito queste voci su Instagram e, rispondendo alle domande dei followers, ha anche parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island. Insieme alle voci di crisi infatti nell'ultimo periodo in molti hanno parlato della possibilità di vedere la neo coppia nel cast del programma che a breve partirà su Canale 5. In realtà però Mollicone ha smentito anche questa notizia. Nessuna crisi tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto L'ex tronista ha voluto smentire le voci che parlavano di una probabile crisi tra lui e la sua bella fidanzata. «Stanno a ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 maggio 2021)Mollicone eSpoto sono usciti dadavvero da poco tempo, ma nonostante questo negli ultimi giorni si sono diffuse voci che li volevano in crisi. L'ex tronista ha smentito queste voci su Instagram e, rispondendo alle domande dei followers, ha anche parlato della possibilità di partecipare a. Insieme alle voci di crisi infatti nell'ultimo periodo in molti hanno parlato della possibilità di vedere la neo coppia nel cast del programma che a breve partirà su Canale 5. In realtà però Mollicone ha smentito anche questa notizia. Nessuna crisi traMollicone eSpoto L'ex tronista ha voluto smentire le voci che parlavano di una probabile crisi tra lui e la sua bella fidanzata. «Stanno a ...

