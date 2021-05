Ultime Notizie Roma del 19-05-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 19 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in vigore nuovo decreto anti covid mentre i dati sulla pandemia confermano una discesa dell’indice di positività ma con oltre 200 decessi il coprifuoco slitta alle 23 il testo pubblicato conferma le anticipazioni della vigilia all’inizio di giugno ci sarà una verifica con le regioni che già chiedono il superamento delle zone collega e Forza Italia che sollecitano un’accelerazione delle aperture draghi ribadisce che l’unica strategia possibile proseguire con le vaccinazioni e con l’osservanza delle regole di stanziamento Ma scrive tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo frena sulle proposte avanzate da Alcune regioni su ipotetiche vaccinazioni in spiaggia o fughe in avanti giovani l’unica ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 19 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in vigore nuovo decreto anti covid mentre i dati sulla pandemia confermano una discesa dell’indice di positività ma con oltre 200 decessi il coprifuoco slitta alle 23 il testo pubblicato conferma le anticipazioni della vigilia all’inizio di giugno ci sarà una verifica con le regioni che già chiedono il superamento delle zone collega e Forza Italia che sollecitano un’accelerazione delle aperture draghi ribadisce che l’unica strategia possibile proseguire con le vaccinazioni e con l’osservanza delle regole di stanziamento Ma scrive tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo frena sulle proposte avanzate da Alcune regioni su ipotetiche vaccinazioni in spiaggia o fughe in avanti giovani l’unica ...

