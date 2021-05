Tutela di ambiente e animali in Costituzione: c’è il primo ok in commissione al Senato. “Ora calendarizzare la riforma in Aula” (Di mercoledì 19 maggio 2021) primo via libera all’inserimento della Tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione: la proposta è stata approvata in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama e ha ricevuto il via libera di tutte la maggioranza. Era questo uno dei paletti posti dal M5s e dallo stesso Beppe Grillo per il sostegno al governo Draghi. Proprio durante il suo discorso di insediamento in Senato, il presidente del Consiglio aveva confermato il suo impegno ad andare avanti su questo fronte dopo che lo stesso Giuseppe Conte aveva sostenuto la proposta. Oggi hanno votato a favore anche il Carroccio e Forza Italia. “Si tratta di un passo decisivo per allineare la nostra carta costituzionale a quella di quasi tutti gli Stati europei”, hanno scritto in una nota gli esponenti M5s ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)via libera all’inserimento delladell’e degliin: la proposta è stata approvata inAffari costituzionali di Palazzo Madama e ha ricevuto il via libera di tutte la maggioranza. Era questo uno dei paletti posti dal M5s e dallo stesso Beppe Grillo per il sostegno al governo Draghi. Proprio durante il suo discorso di insediamento in, il presidente del Consiglio aveva confermato il suo impegno ad andare avanti su questo fronte dopo che lo stesso Giuseppe Conte aveva sostenuto la proposta. Oggi hanno votato a favore anche il Carroccio e Forza Italia. “Si tratta di un passo decisivo per allineare la nostra carta costituzionale a quella di quasi tutti gli Stati europei”, hanno scritto in una nota gli esponenti M5s ...

