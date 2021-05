Tommaso Zorzi sbotta sui social per Tommaso Stanzani | “Arrivare a disseminare odio…”

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - davidemaggio : @tommaso_zorzi Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la solu… - iadanza_anna : RT @Aka7evenreal: @tommaso_zorzi Ciao Tommaso, io sono tuo padre. - Doodiesse : RT @Aka7evenreal: @tommaso_zorzi Ciao Tommaso, io sono tuo padre. -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il settimanale 'Chi' qualche giorno fa ha pubblicato alcune foto diinsieme aStanzani . Il primo è uno dei personaggi tv rivelazione di quest'anno. Dopo aver vinto il 'Grande Fratello Vip' è diventato ospite fisso del 'Maurizio Costanzo Show' , ...replica alle critiche sulla frequentazione conStanzani: "Se non riesci a gioire della felicitá altrui, taci" Sono ormai più giorni che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 , ...Tommaso Zorzi nelle ultime ore ha sbottato sui social, dopo le critiche ricevute per le foto con Tommaso Stanzani di Amici: le sue parole.In queste ore si sta diffondendo una voce circa l'ipotetica partecipazione di Anna Oxa e Gabriel Garko alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per I due vip sarebbero in trattativa per la nuova e ...