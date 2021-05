Scuola, concorso per 4mila cattedre Stem: assunzioni entro settembre (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministero dell’Istruzione è al lavoro per organizzare questa estate un concorso dedicato a migliaia di cattedre Stem, con il fine di coprire parte dei posti vacanti in vista del nuovo anno scolastico. Credit: PixabayIl decreto Sostegni bis, con significative misure anche nell’ambito dell’istruzione, prevede importanti novità per le assunzioni dei docenti in previsione del prossimo anno scolastico. Secondo quanto si legge in un articolo del Sole 24 Ore firmato da Eugenio Bruno e Claudio Tucci, in attesa che il provvedimento venga definito a Palazzo Chigi sembra ormai essere certo l’anticipo del concorso ordinario già bandito per 4mila nuove cattedre di materie Stem. La selezione degli insegnati dovrebbe avvenire attraverso procedure semplificate. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministero dell’Istruzione è al lavoro per organizzare questa estate undedicato a migliaia di, con il fine di coprire parte dei posti vacanti in vista del nuovo anno scolastico. Credit: PixabayIl decreto Sostegni bis, con significative misure anche nell’ambito dell’istruzione, prevede importanti novità per ledei docenti in previsione del prossimo anno scolastico. Secondo quanto si legge in un articolo del Sole 24 Ore firmato da Eugenio Bruno e Claudio Tucci, in attesa che il provvedimento venga definito a Palazzo Chigi sembra ormai essere certo l’anticipo delordinario già bandito pernuovedi materie. La selezione degli insegnati dovrebbe avvenire attraverso procedure semplificate. ...

