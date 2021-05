Scherma | è nato il secondo figlio di Elisa Di Francisca | “Benvenuto tra noi Brando”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Un nuovo fiocco azzurro per la schermitricediche questa mattina è diventata mamma per la seconda volta

... secondo figlio per Elisa Di Francisca Lei è Elisa Di Francisca, la campionessa ditre le ... Elisa Di Francisca dal 2019 è spostata con Ivan Villa ed è già mamma di Ettore,nel 2017. L'...... 19 maggio 2021 " Èall'ospedale Carlo Urbani stamattina all'alba, Brando il secondogenito di Elisa di Francisca e Ivan Villa . A dare la notizia la stessa campionessa olimpica dicon ...Un nuovo fiocco azzurro per la schermitrice Elisa di Francisca che questa mattina è diventata mamma per la seconda volta ...Dopo la nascita del primo figlio Elisa Di Francisca è diventata mamma per la seconda volta e con l’arrivo di Brando c’è la sua seconda vittoria più importante. La campionessa di scherma ha annunciato ...