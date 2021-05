Quelli che mi vogliono morto: con Angelina Jolie dal 3 giugno in digitale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da New Line Cinema arriva il thriller “Quelli che mi vogliono morto”, con protagonista Angelina Jolie e diretto da Taylor Sheridan. Di cosa parla “Quelli che mi vogliono morto”? L’attrice premio Oscar®, Angelina Jolie (“Ragazze interrotte”, i film “Maleficent”) interpreta Hannah, un’esperta pompiere paracadutista, ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, che incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi. Cast Fanno parte del cast Nicholas Hoult (i film “X-Men”), Finn Little (“Reckoning”), Aiden Gillen (“Il Trono di Spade”, “Peaky Blinders”), Medina Senghore (“Happy!”), e ancora, Tyler Perry (“Vice – L’uomo nell’ombra”, “L’amore bugiardo – ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da New Line Cinema arriva il thriller “che mi”, con protagonistae diretto da Taylor Sheridan. Di cosa parla “che mi”? L’attrice premio Oscar®,(“Ragazze interrotte”, i film “Maleficent”) interpreta Hannah, un’esperta pompiere paracadutista, ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, che incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi. Cast Fanno parte del cast Nicholas Hoult (i film “X-Men”), Finn Little (“Reckoning”), Aiden Gillen (“Il Trono di Spade”, “Peaky Blinders”), Medina Senghore (“Happy!”), e ancora, Tyler Perry (“Vice – L’uomo nell’ombra”, “L’amore bugiardo – ...

