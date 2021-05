Pagamenti in contanti su Amazon da oggi 19 maggio, come funziona (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da oggi 19 maggio è possibile comprare su Amazon in contanti: una svolta che molti utenti stavano aspettando per poter attingere dall’enorme magazzino virtuale che l’e-commerce mette a disposizione, senza dover, per questo, essere necessariamente titolare di una carta di credito o di debito (anche prepagata). Potrete effettuare l’acquisto pagando in contanti presso i 4000 e più punti Western Union (ve ne avevamo parlato già tempo fa in questo articolo) sparsi nel nostro territorio (per trovare quello più vicino a casa vostra consultate l’app di Amazon, che, in base al CAP, vi restituirà il risultato che cercate). L’utente avrà disponibili 48 ore per trovare il punto Western Union a lui più vicino, dove, una volta esibito il codice ricevuto via email, potrà effettuare il pagamento in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da19è possibile comprare suin: una svolta che molti utenti stavano aspettando per poter attingere dall’enorme magazzino virtuale che l’e-commerce mette a disposizione, senza dover, per questo, essere necessariamente titolare di una carta di credito o di debito (anche prepagata). Potrete effettuare l’acquisto pagando inpresso i 4000 e più punti Western Union (ve ne avevamo parlato già tempo fa in questo articolo) sparsi nel nostro territorio (per trovare quello più vicino a casa vostra consultate l’app di, che, in base al CAP, vi restituirà il risultato che cercate). L’utente avrà disponibili 48 ore per trovare il punto Western Union a lui più vicino, dove, una volta esibito il codice ricevuto via email, potrà effettuare il pagamento in ...

