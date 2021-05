Open day vaccini nella terra di San Pio, Volpe: “Una giornata altamente simbolica” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina(Bn) – Open day per il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson a Pietrelcina, presso il Palazzo di Vetro a due passi dal Convento Francescano. Sono 500 le dosi del siero americano monouso a disposizione di quanti intendono farsi vaccinare. Alla apertura del sito di vaccinazione erano presenti il Sindaco Domenico Masone e il Direttore dell’Asl Gennaro Volpe, che con Tommaso Zerella sono stati promotori dell’iniziativa. Considerato il successo dei precedenti Open day, si attende un eguale esito per la giornata odierna in attesa della prossima settimana che prevederà altre due tappe a Vitulano e a Limatola. A Pietrelcina già il 45% dei residenti ha ottenuto almeno una dose di vaccino, come ha ricordato il Sindaco: “Con questo Open day vogliamo cogliere innanzitutto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina(Bn) –day per il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson a Pietrelcina, presso il Palazzo di Vetro a due passi dal Convento Francescano. Sono 500 le dosi del siero americano monouso a disposizione di quanti intendono farsi vaccinare. Alla apertura del sito di vaccinazione erano presenti il Sindaco Domenico Masone e il Direttore dell’Asl Gennaro, che con Tommaso Zerella sono stati promotori dell’iniziativa. Considerato il successo dei precedentiday, si attende un eguale esito per laodierna in attesa della prossima settimana che prevederà altre due tappe a Vitulano e a Limatola. A Pietrelcina già il 45% dei residenti ha ottenuto almeno una dose di vaccino, come ha ricordato il Sindaco: “Con questoday vogliamo cogliere innanzitutto ...

